6 alimentos que nos hacen tener mal olor corporal

Cada persona emite un olor único que es tan particular como su ADN o huella dactilar. Esto depende de varios factores y, obviamente, la higiene personal es determinante. Sin embargo, los alimentos que consumimos también tienen un papel protagónico. Si no quieres pasar un mal momento despidiendo mal olor, entonces ten en cuenta estos consejos.

Es importante que, si identificas que este problema es persistente, recurras a un médico para descartar que se trate de un desorden metabólico o de un problema serio en tu salud, ya que este también puede ser un síntoma de que tu organismo no está funcionando adecuadamente.

Algunos alimentos tienen toxinas que el cuerpo busca eliminar a través del sudor. Foto: Muy Interesante

Este hedor no implica que tu alimentación sea mala, sino que existen ciertos alimentos que al ser consumidos en exceso pueden provocar esta reacción durante algunas horas o días. Regular su consumo bastará para solucionarlo.

Ajo y cebolla

Ideales para sazonar y aportar crocantes a cualquier comida, pero los rastros que dejan en nuestro organismo no resultan de lo más apreciables. Seguramente, procuras evitar estos alimentos durante tu jornada laboral o procuras lavar tus dientes con detalle luego de consumirlos.

La mala noticias es que esto no resulta suficiente. Esto se debe a que ambas hortalizas tienen una gran cantidad de compuestos sulfúricos que son excretados por el cuerpo a través del sudor y son los responsables de un olor muy característico.

Alcohol

Si después de una noche de copas encuentras que tu ropa de cama y tu cuerpo huele de una forma muy particular, no estás equivocado. Consumir grandes cantidades de alcohol en un tiempo reducido hace que el hígado no pueda procesarlo y termine siendo eliminado por los poros.

Carne roja

Las personas vegetarianas pueden llegar a darse cuenta que, quienes mantienen las carnes rojas en su dieta, tienen un olor corporal más fuerte e intenso. Esto es absolutamente real. El exceso de proteínas provoca cambios en el metabolismo.

Los alimentos procesados pueden provocar que nuestro olor corporal sea más fuerte. Foto: TICbeat

Azúcares refinados y alimentos procesados

Estos productos, al ser sometidos a importantes cambios en su composición, también hace que el metabolismo modifique su funcionamiento. No solo aumenta la sudoración, sino que también le otorga un aroma mucho más fuerte. En síntesis, se trata de tu cuerpo tratando de eliminar estas toxinas.