Afirman que Khloé Kardashian volvería con su ex Tristan Thompson sin pensarlo

Una fuente exclusiva le comunicó a Us Weekly: "Khloé Kardashian todavía ama a Tristan y lo aceptaría en un abrir y cerrar de ojos, pero eso no sucederá pronto. Pasaban casi 24 horas al día, 7 días a la semana juntos y ahora que ella rompió con él, y ya no están tan cerca el uno del otro. Ella está tratando de adaptarse y hacer el duelo para convertirse en padres amigables y separar sus propias emociones de él ".

El informante señaló que la infidelidad de Tristan Thompson jugó un rol fundamental en la pareja, lo que solo pudo hacer que las cosas no funcionaran. La fuente agregó: "Les estaba yendo bien hasta que estas chicas salieron diciendo que se habían conquistado a Tristan. Ella lucha por mantener la armonía dado que Tristan es el padre de True, y quiere estar en buenos términos con él, pero tiene problemas porque lo ve como un engañador y cree que continuará sucediendo si ella lo acepta de regreso".

La fuente dijo a Us Weekly: “Se separaron hace unas semanas, la relación sigue siendo amistosa y continuarán con la co-paternidad. Las cosas simplemente no funcionaron". Khloé Kardashian y Tristan Thompson comenzaron a salir en 2016 y tan solo dos años después, anunciaron que se encontraban esperando su primer hijo juntos. La socialité dio a luz a su hija True en abril de 2018 y todo parecia salido de un cuento de hadas.

La pareja se separó un año después, cuando el atleta conquistó a la mejor amiga de Kylie Jenner -hermana por parte de madre de Khloé- en ese momento, Jordyn Woods. Us Weekly confirmó que Khloé Kardashian y Thompson volvieron a estar juntos en agosto de 2020.

Khloé dijo respecto de Jordyn Woods: "Personalmente no hablo con ella, pero creo que le va muy bien en su vida personal. Creo que es un gran error el pensar que solo perdone a Tristan. Eso es también es algo que hace que algunas noticias no sean tan divertidas de transmitir y difundir como la pólvora. De hecho, twitteé, de hecho hice Instagram Stories. No tengo ningún rencor contra Jordyn. Creo que la gente se equivoca, la gente vive, aprende y yo perdono a ambas partes. ¿Cómo podría perdonar a Tristan y no a Jordyn? Eso suena estúpido en mi opinión”.

Instagram: Khoé Karadshian

Khloé Kardashian continuó diciendo: “Perdono a Jordyn, o de lo contrario sería una prisionera en mi vida. Tengo que perdonar a estas personas por mí, y depende de ellos perdonarse a sí mismos y ser responsables, aprender y, con suerte, no repetir los mismos errores que están cometiendo, pero, por supuesto, perdono a Jordyn ".