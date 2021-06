Miss Universo: Andrea Meza presumió su belleza en las redes y conquistó a sus fans

Andrea Meza visitó esta semana el hospital de Elmhurst para incentivar a los más jóvenes a vacunarse contra el COVID-19. La Miss Universo continúa cumpliendo con sus deberes como reina de belleza.

“Hoy estuve en el hospital Elmhurst, en Queens para hacer una invitación a la comunidad a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Gracias @nychealthsystem por la invitación ?? Me encantó estar rodeada de la comunidad latina, ame conocerlos y platicar con ustedes! Recuerda que al vacunarte no solo te cuidas a ti, si no a todos a tu alrededor ??????” fue el alentador mensaje que escribió Andrea en su redes sociales junto a imágenes y videos de la visita.

En las últimas horas, Andrea Meza publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la azteca desplegando toda su belleza ante la cámara. La modelo latina lució un outfit de color rosa pastel. Además, la latina complementó su look con el pelo recogido y un delicado make up.

“Selfies después del trabajo ?? @missuniverse” fue el corto y simple texto que eligió la Miss Universo de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Andrea Meza

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a Meza se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 75 mil corazones. Además, la novia del tiktoker Ryan Antonio recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su look escogido en las mencionadas pics.