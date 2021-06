Juana Viale muestra como lucir un vestido floral esta temporada

Juana Viale continua firme reemplazando a su abuela en sus sendos programas de televisión, “La Noche de Mirtha Legrand” y “Almorzando con Mirtha Legrand” como lo hizo durante todo el año 2020. La actriz y conductora de 39 años volverá a tener una reñida batalla por el rating de esa franja horaria con “PH: Podemos Hablar”, conducido por Andy Kusnetzoff.

Este sábado a partir de las 21:30, Juana contará con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien se referirá a la realidad política del país y a la polémica sobre los piquetes de organizaciones sociales; el intendente de Vicente López Jorge Macri; quien rechazó la posibilidad de una gran PASO entre los dirigentes del PRO, UCR, Coalición Cívica y el peronismo M; la periodista de Clarín Lucía Salinas, experta en temas judiciales, hará referencia a la polémico intento de reforma judicial por parte del gobierno; y el doctor Roberto Debbag, que analizará el contexto de la política de vacunación en nuestro país.

Viale, quien suele conquistar con sus distintos looks, hizo nuevamente los deberes y deslumbró a gran parte de sus televidentes y seguidores con su elegante look. La hija de Marcela Tinayre es dueña de una maravillosa belleza no debe realizar mayor esfuerzo para lucirse en la pantalla chica.

Fuente; Instagram Juana Viale

La cuenta oficial de Mirtha Legrand compartió una fotografía en Instagram donde se puede observar el look de su nieta quien lució un elegante vestido floral de colores otoñal con un aplique de flor en su hombro izquierdo, el pelo recogido y un delicado make up. Este posteo recibió rápidamente una gran cantidad de likes y comentarios por parte de sus miles de fieles seguidores.

Fuente; Instagram Juana Viale

Por último, en un video publicado por Mirtha Legrand en su cuenta oficial de Twitter se puede ver la alegre entrada de Juana Viale al programa a puro baile. Todos los elementos están dados para que sea una verdadera “Mesaza” que deje mucho material para hablar durante el resto de los días.