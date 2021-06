¿Qué ves primero?: el asombroso test que indica si eres una persona sensata

Los test de personalidad permanecen siendo un verdadero furor en las redes sociales. Exponen asombrosos resultados en cuestión de segundos que maravillan a millones de usuarios. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Ahora te proponemos uno que te permitirá, de manera muy rápida, conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar un dibujo.

¿Te animas a descubrir lo que dice acerca de tu persona? Lo primero que tu ojo capte te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Pollo: te destacas por ser una persona muy observadora. Tiendes a sobresalir por tu responsabilidad y compromiso en todo lo que realizas. Sabes muy bien lo que deseas en la vida y haces, sin perder la calma o el juicio, hasta lo imposible para conseguirlo. Nunca tomas una decisión sin meditarla bien y evaluar todas las opciones. Eres muy maduro y sensato al momento de tener que inclinarte por algo. Tu familia es un pilar fundamental en tu día a día.

Freepik

Pincel: eres alguien con un gran espíritu aventurero. No te conformas con facilidad y buscas adentrarte en nuevos desafíos para poner a prueba tus habilidades. Eres muy generoso y solidario con todo lo que tienes. Consideras que la vida es una sola y por ello, vives todos los días como si fueran el último. No pierdes el tiempo discutiendo por asuntos sin sentido y huyes de los lugares en los que sientes que no tienes libertad.