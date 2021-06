La cruda historia de Sam Asghari, el novio de Britney Spears con el que quiere ser madre

Britney Spears, cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense, lleva ya un largo tiempo saliendo con Sam Asghari , su entrenador personal con quien mantiene una relación desde 2016. El entrenador ha sido de gran ayuda en los tormentos que la cantante está pasando ya que la apoya en su lucha para liberarse de la presunta tutela "abusiva" que ejercería sobre ella su padre, situación que fue globalmente visualizada gracias al movimiento de acción en redes sociales "Free Britney"

Una fuente cercana a Britney Spears le dijo a “Page Six” que "Él ayuda a aumentar su confianza y le asegura que todo irá bien…siempre le dice a Britney cuánto la quieren y apoyan los fanáticos", refriéndose a Sam quien también ha demostrado su apoyo al movimiento "Free Britney". El entrenador entró en la vida de la estrella luego de su separación con Justin Timberlake en 2002, aunque allí solo la ayudaba en su entrenamiento ya que luego la artista salió con Jason Alexander y con Kevin Federline, el padre de sus dos hijos.

Asghari es de origen iraní donde vivió hasta los 12 años ya que luego se mudó a Los Ángeles para reunirse con su padre. Tristemente Sam debió abandonar a su familia: “Tuve que dejar a mis amigos y familiares con quienes era muy cercano, y sabía que me mudaría y nunca regresaría”. En Irán, Asghari jugaba fútbol y amaba el deporte por lo que decidió trabajar como entrenador personal luego de perder 100 libras. En su cuenta personal de Instagram, el novio de Britney comparte su pasión por el fitness y brindando planes de comidas personalizados para los clientes que buscan ponerse en gran forma.

El increíble acondicionamiento físico de Asghari fue el que lo ayudó a introducirse en el modelaje y eventualmente conocer a Britney Spears. Como modelo, consiguió papeles en el video "Work From Home" de Fifth Harmony y en el video de Spears "Slumber Party" en 2016. Fue allí donde Asghari entabló una conversación con la artista e intercambiaron números de teléfono para poco después tener una cita. Sam se ha mostrado muy interesado en apoyar a Britney en su lucha y no teme lucir una camiseta de "Free Britney" antes de la audiencia de tutela del cantante.

Imagen: Vanity Fair

El entrenador rompió su silencio sobre lo que realmente siente por el padre de su novia: "Ahora es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos. En mi opinión, Jamie Spears es un idiota total". Por otra parte, Sam ha declarado que quiere un futuro 'normal' con Britney Spears y la cantante ha expresado su gran deseo de casarse y tener otro hijo. Es así que la artista le dijo a la corte el que está lista para tener un bebé lo cual no puede hacer a que se ve obligada a seguir utilizando métodos anticonceptivos. “Tengo un DIU dentro de mí en este momento para no quedar embarazada. Quería sacar el DIU para poder empezar a intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo porque no quieren que tenga hijos”.