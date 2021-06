Hasta Alejandro Sanz reaccionó: Tini Stoessel eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Mucho se habló en los últimos días sobre una posible reconciliación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Los rumores comenzaron con las distintas imagenes que compartió la instagramer Juariu con algunos indicios que comprobarían que ambos cantantes estuvieron en Miami en lugares similares durante las mismas fechas.

Luego el rumor cobró mayor trascendencia tras el comentario de Ricardo Montaner que dio a entender que Tini y Yatra estaban juntos nuevamente tras una consulta de un seguidor en las redes sociales.

Hace unas horas, Tini Stoessel publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su belleza ante la cámara. La ex estrella de Disney lució un top y una vincha de color celeste pastel y un pantalón tiro alto acuadrille. Además, la también bailarina complementó su look con grandes aretes su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

“Q dure más de 2:50??” fue el simple y corto texto que eligió Stoessel para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 315 mil corazones. Ente los likes que más se destacaron se encuentra el del cantante Alejandro Sanz quien posee una excelente relación con la talentosa artista y una de las referentes del género urbano en América Latina.