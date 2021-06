Susan Sarandon se deshace en elogios para Brad Pitt y Johnny Depp

Brad Pitt, de 57 años, interpretó a JD en la icónica película "Thelma y Louise", un vagabundo que se enreda con Thelma -Geena Davis- mientras ella y su mejor amiga Louise -Susan Sarandon- huyen de la policía después de que Louise dispara y mata a un hombre.

Al respecto Susan Sarandon de 74 años dijo en exclusiva a Us Weekly: “Creo que es genial, lo tuve claro cuando vi la película, ciertamente cuando trabajamos juntos en el convertible. Aunque no tuve la intimidad que tenía Geena ”.

Sarandon agregó: “Estaba claro que era divertido, relajado e inventivo. Pero cuando vi la película, había mucho más que trajo a la película con ese personaje que realmente no estaba en el guión. Fue entonces cuando miré y pensé que este tipo era un actor de personajes. Está actuando. Cuando eres tan guapo, realmente no tienes que hacer mucho. Realmente interpretó un personaje. No trató de arreglárselas con su buena apariencia ".

Susan hizo el mismo cumplido a Johnny Depp, quien ha interpretado a una multitud de personajes excéntricos como el papel principal de "Edward Scissorhands" o Jack Sparrow en la franquicia de "Piratas del Caribe" e incluso Willy Wonka en "Charlie y la fábrica de chocolate".

Es por ello que la primerísima actriz dijo: “Creo que Johnny Depp se ha adentrado mucho en los personajes, tal vez demasiado. Es uno que podría haberse arreglado con la apariencia. Y realmente admiro a las personas que no lo hacen, porque como actor de personajes, trabajarás mucho más tiempo y tendrás un cuerpo de trabajo más interesante que simplemente ser el chico guapo, ¿sabes? Así que ha hecho un trabajo increíble, ha sido muy valiente con sus elecciones y ha realizado personajes muy comprometidos. Y creo que es genial. Realmente lo amo ".

Imagen: Spoiler-Bolavip

Con respecto a su carrera Susan Sarandon dijo: “Hubo roles que me rechazaron y que me hubiera gustado poder hacer. Pero quizás hubo algunos que no resultaron tan buenos como pensé que podría haberlo hecho”.