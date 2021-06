Ricky Martin sorprende en la red al enseñar su tatuaje oculto

En el mes del Orgullo, Ricky Martin se animó a hablar de todo. "La sexualidad es algo complicado. No es negro y blanco. Está lleno de colores. Cuando salía con mujeres, yo estaba enamorado de mujeres. Se sentía bien, se sentía bello. No puedes fingir la química. Había química con ellas. No estaba tratando de engañar a nadie", explicó en diálogo con la Revista People.

"Hemos avanzado tantos pasos como comunidad. Es hermoso ver cuan cómodos están los más jóvenes con su sexualidad, pero todavía hay un montón de resistencia por parte de gente que simplemente nos odia", señaló.

Ricky Martin y Jwan Yosef

Y comentó: "Para mí, es tan importante ser visible, es tan importante que no me esconda, o tomar una foto con mi esposo y mis hijos y postearla en Instagram, porque sé que hay muchos hombres y mujeres en el mundo que están luchando con eso, y si me ven, quizás se sientan mejores con ellos mismos".

En sus redes, el cantante se muestra muy activo y diariamente comparte nuevo material. Cuando lo hace, nadie lo pasa por alto y ahora sorprendió al enseñar su tatuaje oculto. El diseño consiste en unos pequeños y sutiles corazones que se encuentran muy cercanos a su pelvis.

El tatuaje oculto de Ricky Martin

La postal dejó libre la imaginación de los internautas ya que no lo enseñó en su totalidad y recibió cientos de halagos. "Después dicen que Dios no existe", "El hombre perfecto", "Eres tan bello" y "Qué belleza", son algunos de los mensajes que se pueden leer.