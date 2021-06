Plantas aromáticas que pueden cultivarse en la sombra o interior

Tener plantas aromáticas en casa te traerá una gran cantidad de beneficios y perfumes. No necesitan de un gran jardín para crecer muy saludables y, muchas de ellas, tampoco demandan de muchas horas de sol, lo que las hace ideales para balcones, pequeños patios o interiores.

Si todavía no te has decido en iniciar tu camino en el mundo de la jardinería, debes saber que empezar por las aromáticas es la mejor idea ya que son plantas que se pueden cultivar en espacios reducidos, no requieren de mucho sol y no necesitan de grandes cuidados. Además, podrás sacar grandes beneficios de ellas.

El laurel es una aromática que no requiere de mucho sol y se da muy bien en maceta. Foto: Youtube

Un poco de eneldo, albahaca o ciboulette convertirán un platillo rápido en uno completamente diferente y muy sabroso en solo unos segundos. Disfrutar, en tanto, de una infusión de menta, burro o cedrón en casa te hará sentir mucho mejor. Estas son solo algunas de las cosas que podrán incorporar a tu vida cultivando aromáticas.

En términos generales, este tipo de vegetación debe ser podada con frecuencia y secada. Durante este último proceso es donde concentran su sabor y aroma por lo que, en gastronomía, deben ser usadas con moderación.

El laurel es una de las hiervas más fáciles de cultivar y, aunque puede llegar a medir varios metros si se planta en el suelo, crece muy bien en una maceta, formando un arbusto. Además, es una planta perenne muy resistente a los cambios de clima y las temperaturas.

Existen más de 18 especies de mentas diferentes. Fuente: Dementa

Para muchas personas, el perejil es un indispensable en la cocina y se usa en miles de recetas, pero rara vez recordamos pedirlo cuando hacemos la compra. Si estás dentro de este grupo entonces debes saber que es una planta muy sencilla de cultivar. No solo que se da muy bien en la sombra y se reproduce rápidamente, sino que el sol incluso puede dañarlo.

Dentro de las mentas –o hierba buena- existe un amplio mundo ya que se estima que hay más de 18 especies de ellas en el mundo. Sin importar su variedad, son plantas muy prósperas en la sombra.