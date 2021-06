Britney Spears arrepentida de no haber creído las denuncias de abuso de Paris Hilton

Britney Spears, cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense hace tiempo que se encuentra en el ojo de la tormenta a causa de problemas judiciales. La artista que comenzó a actuar desde niña lleva una larga trayectoria lo cual le ha traído diversos problemas de salud mental. En 1997 Britney firmó con Jive Records y dos años más tarde lanzó su álbum debut titulado “Baby One More Time”, siendo este el álbum más vendido de una solista adolescente. Desde allí en más la carrera de la cante se fue por los cielos.

Es sabido que la cantante se encuentra en una batalla legal en contra de su padre por su tutela. Es así que durante una de sus audiencias judiciales en Los Ángeles el miércoles, la estrella del pop dijo que no le creía a su ex mejor amiga Paris Hilton cuando habló sobre un internado abusivo al que asistió y por eso se mantuvo callada. Britney Spears, se refería a las acusaciones públicas de Hilton sobre la escuela “Provo Canyon” en Utah, sobre la cual afirmó el haber sido abusada por personal "Malvado y sádico" cuando era adolescente.

Al respecto Britney Spears comentó a un juez durante una audiencia virtual en el Tribunal Superior de Los Ángeles lo siguiente : “Para ser honesto contigo, la historia de Paris Hilton sobre lo que le hicieron en esa escuela, no me lo creí. Lo siento”. Cuando la cantante escuchó sobre las acusaciones de Hilton, dijo que no le creyó a la mediática de la alta sociedad y, por esa razón, no pensó que nadie creería su propia historia sobre lo que ella llamó una tutela "abusiva".

A ello, la cantante añadió: "Principalmente no quería decirlo abiertamente porque, honestamente, no creo que nadie me creyera". Britney Spears le pidió a un juez que la pusiera fin a la tortuosa tutela que su padre maneja hace 13 años sobre ella, afirmando que los abusos en los que incurrió se elevan al nivel criminal y que su padre Jamie Spears y sus gerentes deberían ser encarcelados. La artista detalló una larga lista de abusos que sufrió bajo el control de su padre, incluida la drogadicción en la que fue inducida cuando se negó a ir de gira y el hecho de haber sido obligada a tomar anticonceptivos contra su voluntad.

Imagen: Vanity Fair

Britney hizo referencia al caso de la heredera del imperio hotelero: “Soy una forastera y seré honesta, no lo creí y tal vez estoy equivocada y es por eso que no quería decirle nada de esto al público porque pensé que la gente haría burlarse de mí o reírse de mí y decir, ‘ella está mintiendo, lo tiene todo, ella es Britney Spears’. No estoy mintiendo. Sólo quiero recuperar mi vida". Por su parte, Paris Hilton encabezó una protesta el 9 de octubre de 2020 frente a un internado donde alega que el personal abusó física y mentalmente de ella cuando era una adolescente.