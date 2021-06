Aseguran que Shakira y Rosalía grabarían canción juntas, aquí las pruebas

Shakira es una artista multi-talento ya que se desempeña como cantautora, productora discográfica, actriz, bailarina, empresaria, embajadora de buena voluntad de UNICEF y filántropa colombiana. Debido a su alto nivel de ventas, versatilidad vocal y su éxito global ha llegado a ser calificada por importantes revistas y medios como Sony Music, Billboard y Rolling Stone como la “Reina del pop latino”. La cantante es consideran un icono mundial de la música latina desde su debut en los años 90. Con una extensa carrera artística, se estima que Shakira ha vendido más de 75 millones de álbumes y sencillos, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia.

Por su parte, Rosalía es una cantante, compositora, productora y actriz española quien ha sido galardonada con dos Premios Grammy Latinos por su hit “Malamente” y con cinco Grammy Latinos por su segundo álbum “El mal querer”. Esto la convierte en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por un único trabajo, y dos MTV Video Music Awards. Además de ello, en 2020 recibió el Premio Grammy a mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo en la ciudad de Los Ángeles, siendo la primera persona en la historia en estar nominada al Grammy al Mejor Nuevo Artista con un álbum debut en español.

Es normal pensar que la fusión de Shakira y Rosalía sería todo un éxito, lo que alienta aún más las esperanzas de los fans quienes corren el rumor de que ambas estarían por lanzar una colaboración. Según varios fans de ambas estrellas Rosalía comenzó a seguir a Shakira en Instagram lo cual ha desatado las sospechas.

Los rumores también han sido alimentados debido a que si bien Shakira lleva años viviendo Barcelona, Rosalía recientemente se ha dejado ver en su provincia natal. Fans de la cantante colombiana aseguran que se encuentra grabando un nuevo video musical y que este contó con la participación de una de las bailarinas de Rosalía por lo que se toma como un hecho que el video es una colaboración entre ambas. Además de ello, circula por las redes una supuesta captura de pantalla de una lista de canciones del sello discográfico “Sony Music” en el cual se muestra que estaría por estrenarse una canción de las artista ya que figura a nombre de Shakira y Rosalía un tema musical titulado “Un cielo roto”.

Imagen: Twitter

El hit musical supuestamente se lanzaría el 5 de agosto aunque hasta ahora son solo especulaciones ya que ninguna de las artistas ha hablado al respecto. No obstante la colaboración de Shakira y Rosalía seria mal visto por los fans de Karol G, ya que la artista ha expresado en más de una ocasión sus deseos de trabajar con Shakira, situación que no se ha dado. Karol dijo que no ha perdido las esperanzas y que piensa volver a contactar a Shakira cuando se le presente una canción perfecta para ambas.