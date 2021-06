Alejandra Maglietti desafía al invierno con su belleza

Alejandra Maglietti participó el fin de semana pasado en una nueva edición de “PH, Podemos Hablar” y contó una amarga experiencia amorosa con un compañero de la facultad. “En la facultad me gustaba mucho un chico, cuando empecé primer año y era como cuarto año ya, y había como onda, pero el flaco nunca nada. Ni siquiera me había hablado… Me encantaba, lo veía y estaba enamorada” inició la abogada.

“Fue un amor platónico por años, no un toque. Y el flaco nunca nada. Me enteré que él hacía un curso de filosofía sobre Martin Heidegger y me anoté. Ahí la empecé a remar. Primero fuimos amigos como seis meses, pero pasó tanto, me costó tanto que el día que pasó lo que pasó no lo quise ver nunca más” reveló Maglietti. “El sexo con el flaco no estuvo bueno, ja. Era mi amor platónico, pero después pasó que él se quedó enganchado… ¡Pero ya se me había pasado! ¡Lo estuve esperando cinco años!” concluyó la panelista de Bendita.

Hace unas horas, Alejandra Maglietti publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la bella blonda desplegando toda su belleza para una producción destinada a promocionar una reconocida marca de vitaminas y. La modelo lució un osado conjunto de ropa de encaje de color negro que complementó con su cabello suelto y un delicado make up.

“Ya casi termina la semanaaaaa! Y si estás llegando con el último suspiro te recomiendo la glutamina que tienen los genios de @vitalmass” fue la primera parte del sencillo y promocional texto que eligió de epígrafe Maglietti para acompañar su reciente video en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex pareja del futbolista Jonas “Galgo” Gutiérrez se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 12 mil corazones. Además, la también vedette recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física y su look escogido.