Al ritmo de la música, Cinthia Fernández enseña parte de su rutina de ejercicios

Días atrás, Cinthia Fernández se mostró furiosa en LAM por la actitud de Matías Defederico, el padre de sus hijas. El hombre se negó a levantarse temprano para llevarlas al colegio. La razón es insólita: había salido con sus amigos y no quería levantarse temprano. Como si esto fuera poco, la ira de la angelita se incrementó cuando compartió una serie de fotografías del exfutbolista en una fiesta clandestina a la que asistió mucha gente.

"Por ese motivo no podía llevarlas al colegio…. No se podía levantar. Feliz Día del padre", redactó la panelista. "¡Si me contagio saben porque fue! De esto hablaba. Solo dejé ir a mis hijas porque le iban a preguntar en el colegio como pasaron con su papá, porque la verdad es un riesgo y más con mi hija más chica q tiene problemas respiratorios … una vergüenza", agregó y generó un gran revuelo.

No es la primera vez que Cinthia arma lío cuando comparte material en sus redes. En Instagram, la siguen más de cinco millones de personas que llenan sus publicaciones de comentarios y 'me gusta'. En las últimas horas, subió un video donde enseñó parte de su rutina de entrenamiento junto a un particular tema musical.

Cinthia Fernández junto a sus hijas

"Entrenando escuchando un poquito de música y adivinen qué... ¡Encontré el single para mi candidatura! ¡Qué buenos temas están pasando, loco! Hitazo", escribió junto al clip.

Los internautas no demoraron en aparecer. "Me encantó", "Sos genial", "Te banco", "Temón", "Somos muchas las que pasamos por eso" y "Sos todo lo que está bien" son algunos de los mensajes que se leen.