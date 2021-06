A orillas del mar, Nicole Neumann sorprende a sus fans y le llueven halagos

A pesar del gran revuelo mediático que se generó cuando se filtraron las primeras imágenes de Nicole Neumann junto a su nuevo novio, José Manuel Urcera, la modelo se encuentra viviendo un gran momento y nada puede opacarlo. Si bien, en un primer momento, cuando se confirmó su noviazgo prefirió no dar declaraciones, tiempo más tarde no tuvo otra alternativa para calmar las aguas.

"Aprendí a no involucrarme en donde no estoy y en lo que no me pertenece no me hago ni cargo", expresó en diálogo con Intrusos. "Nada de lo que se está diciendo tiene que ver conmigo, tampoco conozco a la persona. Tengo tanto en la vida para lidiar, cosas reales, que no me voy a estar prendiendo del pasado o de ex que no conozco", manifestó con respecto a las lapidarias declaraciones de Micaela Álvarez, ex pareja del piloto de Turismo Carretera.

Neumann y Urcera

Con respecto a aquellos que aseguran que la relación es falsa y que es toda una estrategia de marketing para que Urcera acceda a los medios de comunicación, la blonda señaló: "Me da gracia, hay cosas que son graciosas, pero bueno, la gente es libre de suponer lo que quiera".

Ahora, la pareja se encuentra vacacionando en Miami y desde allí, Neumann compartió algunas postales que acapararon toda la atención de los internautas. Una de las instantáneas que sorprendió a sus fanáticos fue una suya sentada al borde del mar. "Renovando y purificando energías para todo lo que se viene", redactó junto a la imagen.

Nicole Neumann

Los comentarios no tardaron en aparecer. "Las escorpianas amamos el mar", "40 con cuerpo y alma de niña, sos una genia", "Bonita", "Hermosa", "Bellísima", "La mujer más hermosa de la Argentina" y "Diosa" son algunos de los que se pueden leer.