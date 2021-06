Miss Universo: Andrea Meza ratificó su apoyo a las mujeres trans en los concursos de belleza

Andrea Meza fue entrevista por el sitio mexicano “La Razón” y volvió a ratificar su apoyo a las mujeres trans en el certamen de belleza “Miss México”. La modelo mexicana levanta las banderas de la inclusión y el cambio de paradigma en este tipo de concursos.

“Son totalmente bienvenidas, a mi parecer ellas son mujeres y merecen ser respetadas y ser vistas por eso. Me encantaría que hubiera mujeres trans participando en México” inició Andrea.

“Me encanta, es lo que quiero que vean, no me considero la mujer más bella del universo, eso para mí no existe. La belleza es subjetiva y lo que a mí me parece bello para otra persona puede no serlo. Estoy aquí porque represento a la imagen de una mujer actual, real y preparada” continuó Andrea Meza.

“No solamente en Miss Universo, cualquier mujer que llega a un puesto alto y que demuestra que está preparada y que es valiosa, motiva estos cambios; por eso me gusta invitarlas a que se atrevan a salir, a llegar muy lejos, que no se dejen intimidar” amplió la bella azteca de 30 años.

Fuente: Instagram Andrea Meza

“Estamos eliminando esa idea de que debemos sentirnos bonitas para ser aceptadas o que tenemos que vestir de cierta manera; vamos dejando del lado el concepto de que la belleza está peleada con la inteligencia; no es así, no importa la manera en que te veas, sino lo que traes dentro, tu personalidad y el espíritu que dejas salir, eso es lo que vale” señaló contundente Andrea.