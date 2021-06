Nati Jota posa para la cámara sin filtro y enamora a sus fanáticos

Nati Jota es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en las redes sociales. En Instagram, la periodista e influencer, cuenta con más de dos millones de personas que siguen de cerca todos sus pasos. No sólo utiliza la herramienta para enseñar parte de su vida diaria, sino que también como aliada para conquistar corazones.

Si a Nati le gusta algún famoso, no tiene problemas en contactarlo a través de la aplicación. "Mando muchos mensajes a personajes internacionales. A Mario Casas le mandé un montón, después lo borro. Nunca me respondió. Después le mandé muchos mensajes privados al Tucu Correa, un jugador de la Selección que juega en Italia", confesó recientemente en el programa que conduce Florencia Peña en Telefe.

Y sumó: "Me parece hermoso, pero no me da bola, no me responde, ni me mira los mensajes. Yo estoy enamorada en serio y él lo sigue a Grego, entonces yo le dije: ‘mandale un mensaje al Tucu Correa y decile que me de bola’. También se lo hice hacer a Nico Occhiato y a los dos le puso: ‘jaja, una genia Nati".

Nati Jota "sin filtro"

Ahora, la blonda llamó la atención de los internautas con dos postales suyas al natural. "Sin filtro", escribió en la publicación que cosechó miles de 'me gusta' y agregó: "ah re la influencer diosa modelo pero que se hace la natural y te avisa que no tiene filtro para que veas que es re relajada y además re linda sin necesidad de toquetearse con edición, igual tiene ácido hialurónico".

Además, la publicación se llenó de elogios. "Hermosa Nati", "Lindas pecas", "Una reina", "Bella", "La uno", "Bombón", "Perfecta", "Sos diosa", "No tenés que demostrar nada porque la belleza ya la tenés" y "Muy guapa", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.