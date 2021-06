Mensajes invisibles: el truco de WhatsApp que te permitirá destacarte entre tus contactos

Gracias a WhatsApp, millones de personas están comunicadas en milésimas de segundo de manera gratuita. La app brinda la posibilidad de enviar todo tipo de contenido y ha facilitado mucho la comunicación en estos tiempos. A través de ella se pueden compartir textos, videos, imágenes, audios, documentos y mucho más material. Pero, ¿es posible no enviar nada? Con este sencillo truco que te explicamos a continuación, se puede.

Divertido truco de WhatsApp que desconcertará a tus contactos / Freepik

Seguramente más de una vez has intentado responder un mensaje con un espacio en blanco y has fallado en el intento. Un método que si funciona es copiar un "mensaje invisible" y enviarlo al chat. No es necesario descargar ninguna app externa y está disponible tanto en Android como en iOS. Si todo funciona correctamente, podrás realizarlo de manera muy fácil.

El texto en blanco lo puedes conseguir ingresando a unicode.flopp.net, en donde hay que presionar "Copiar". Luego debes pegarlo en cualquiera de tus conversaciones de WhatsApp y, ¡listo!

Truco WhatsApp de "mensajes invisibles"

Este truco es el más sencillo, pero puede ocurrir que muchas veces el sitio web demore algunos minutos en cargar e incluso, salte un error. Es cuestión de ser paciente hasta que aparezca.