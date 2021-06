Jimena Barón encendió las redes con su hermosura

La semana pasada Tucu López participó de una entrevista donde explicó la razón por la que no volvería con su ex Jimena Barón. “Hoy por hoy no volvería con Jimena. Hoy tengo otro vínculo con ella, las cosas que no funcionaron no funcionaron. No hubo nada heavy. Capaz no era el momento para que estemos juntos. Aparte yo no soy de volver con ex, si probamos algo que no funciono, y si seguimos siendo las mismas personas, con las mismas características que no matchearon en un momento, eso va a seguir estando” inició el locutor.

“Pero Jimena es divina. A Momo lo extraño un montón. Momo es espectacular. Lo conocí como al tercer día de conocer a Jime. Y ella lo cría a momo de una manera muy genial, con mucha libertad” concluyó López.

Hace unas horas, Jimena Barón publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la intérprete de “La Tonta” desplegando toda su belleza ante el lente de la cámara. La morocha lució un corsé negro con estampado escocés y un pantalón de cuero negro. La también actriz complementó su look con guantes, zapatos taco aguja rojos, choker con argollas, su cabello sueldo y un delicado make up.

“H o l a?” fue el sencillo y corto texto que eligió Barón de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Jimena Barón

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex pareja de Juan Martín del Potro se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 70 mil corazones. Además, la mediática artista recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física y su osado look escogido.