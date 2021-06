20 años después: qué fue de la vida de Nidia Pacheco de 'Pedro el Escamoso'

En un abrir y cerrar de ojos, más de dos décadas han pasado desde que se emitió, por primera vez, la telenovela Pedro el Escamoso en la pantalla de Canal Caracol. La historia, escrita por Luis Felipe Salamanca y Dago García, gira entorno de un mujeriego que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal debido a un conflicto amoroso.

En aquella época fue un rotundo éxito que se trasladó a nuestros días. En la actualidad, sus desopilantes personajes continúan divirtiendo a miles de personas y no hay quien no los recuerde con mucho cariño. El elenco estuvo conformado por grandes artistas y una de ellas es Alina Lozano, quien le dio vida a Nidia Pacheco.

Pedro el Escamoso

Luego de verla en la telenovela, pocas personas creerían que la actriz en su juventud fuera una persona tímida. Sin embargo, recientemente reveló que lo era y en su afán de superar ese "problema" tomó malas decisiones y se abocó a la bebida. "Yo no tomaba normalmente sino anormalmente, yo perdía esa dignidad de elegir cuántos tragos me iba a tomar, si yo me tomaba uno eso era hasta el final, la reina de la fiesta y eso unido al cigarrillo era fatal", señaló.

La actriz, a lo largo de su carrera, se ha destacado en otras producciones: como Ana en 'Los Canarios', Ester Tellez en 'Pobres Rico' y Helena Rojas en 'El Bronx'. Su participación más reciente en la pantalla chica es en la novela 'Amar y Vivir' que hoy está disponible en Netflix, allí interpretó a Magola de Romero, madre de la protagonista.

Hoy tiene 62 años y luce algo cambiada a cómo se la recuerda en la telenovela protagonizada por Miguel Varoni. ¡Así se encuentra en la actualidad!