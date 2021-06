Pese al desprecio de su padre, Harry vuelve al Reino Unido por la memoria de su madre

El príncipe Carlos de Gales no tiene planes de ver al príncipe Harry cuando su hijo, hoy apartado de la familia que vive en Estados Unidos, vuelva a casa en el Reino Unido a finales de este mes, según un informe.

Cuando el príncipe Harry vuela desde los EE. UU. para unirse a su hermano, el príncipe William, en la inauguración de una estatua en conmemoración de su difunta madre, la princesa Diana. Por su parte, su padre, el príncipe Carlos, heredero al trono estará a más de 400 millas de distancia en su finca escocesa de Balmoral, según The Sun.

Una fuente de palacio dijo al periódico británico: "Carlos ha dejado bastante claro que no estará allí porque se va a Escocia. No hay una reunión planificada entre los tres”, según The Sun.

Se espera que el príncipe Harry, de 36 años, llegue al Reino Unido a finales de este mes antes de la inauguración de la estatua del 1 de julio, luego de especulaciones anteriores de que podría descartar la visita debido a las intensas tensiones con su familia.

Una vez de regreso en el Reino Unido, el príncipe Harry tendrá que permanecer en cuarentena durante cinco días antes de unirse a su hermano de 38 años en el evento en honor a su madre.

Según The Sun: "Los muchachos saldrán juntos por respeto a su madre. No ha habido charlas personales o charlas adecuadas, solo un intercambio muy breve y mínimo de mensajes de texto. La relación todavía es muy tensa y no hay señales de que haya algún tipo de unión en el corto plazo".

Se dice que el príncipe Carlos de 72 años evitó cualquier tiempo a solas con su hijo, el duque de Sussex, cuando estuvo en casa por última vez para el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. Las fuentes han revelado que Carlos de Gales dejará que los chicos hagan lo suyo con respecto a la inauguración de la estatua de su madre.

