Con un precioso look, Romina Malaspina abrió el debate en la red

Desde que irrumpió nuevamente en los medios el año pasado, Romina Malaspina no ha parado de dar de qué hablar. Ya sea por sus controversiales looks en la pantalla chica o por entrometerse en diversos líos mediáticos. Uno de los más recientes fue con Cinthia Fernández.

En su cuenta de Instagram, Malaspina es muy activa y fue allí donde disparó un dardo contra la panelista de LAM que desató la polémica. "Es candidata a diputada, no me jodas b***** que va a ser candidata a diputada. Dios, qué país Argentina", lanzó la flamante cantante.

La angelita no pasó por alto el comentario y le respondió en la pantalla de eltrece. "Ella dijo que no era grasa como yo, que yo vivía de conventillo, la verdad es que está haciendo teatro en San Martín con lo que estoy viendo. Por favor", señaló en vivo.

Romina Malaspina

Ahora, nuevamente Malaspina utilizó sus redes y generó un gran debate. La ex conductora de Canal 26 posó para la cámara al atardecer con un precioso look y preguntó: "¿Sos team verano o team invierno?". La publicación cosechó miles de 'me gusta' y cientos de comentarios de usuarios que halagaron su figura y respondieron la incógnita de la mediática.

"Bellísima mujer y muy hermoso cuerpo", "Team Malaspina", "Invierno siempre", "Preciosa" y "Verano toda la vida", son algunos de los mensajes que los internautas dejaron en el posteo.