Silvina Escudero dice: “Necesito calor!!! no puedo más del frío”

Silvina Esucdero pide por favor al verano que vuelva pronto, como muchos de nosotros que añoramos el cálido verano, ante esta ola de frío polar. Para ello se muestra en un bello bikini animal print con su cuerpo y su cabello mojado. En el pie de foto dice: “Necesito CALOR!!!!! No puedo más del frío…verano volve!!!!”.

La morocha argentina ha posteado una instantánea en su cuenta de la red social Instagram, en la cual se la puede ver bajo el sol de verano dejando dorar su piel mojada, se mostró añorando el calorcito de verano que le permite estar con menos ropa y más liviana.

Silvina Escudero en estos días ha comentado que se reconcilió con su ex novio Federico, del cual solo sabemos su nombre ya que la bailarina y panelista nunca ha querido dar detalles sobre él. En un comentario reciente dijo: “Es como la décima oportunidad que nos damos”.

La panelista de “Los Mammones” estuvo ocho meses distanciada de Federico, a quien conoce desde hace cuatro años. Tras más de ocho meses disfrutando de la soltería y en medio de rumores de romance con Mariano Martínez, Silvina Escudero confirmó que se reconcilió nuevamente con su ex, Federico, con quien llevaba cuatro años de relación.

Escudero comentó: “Volví a estar en pareja con mi ex. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”.

Cuando le preguntaron en el programa que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño “Va por Ahí”, sobre los rumores de su relación con Mariano Martínez, Silvina respondió: “No dice nada porque me conoce hace cinco años ya, imaginate que... Aparte en el verano, cuando uno está soltero siempre te tiran mil novios, mil embarazos que nada que ver. Y aclaró, con Mariano Martínez nunca salí, nunca tomé un té. No lo conozco, pero siento que no es mi tipo”.

Imagen: Instagram Silvina Escudero

Silvina Escudero continuó relatando: “En cuatro años me ha acompañado a todos lados, pero siempre detrás de cámara. No lo quiero exponer, ya lo hice durante muchos años en mi vida, me parece que ya no. Él siempre quiso ser padre y yo siempre retrasé un poco eso, pero bueno, estamos diferentes hoy. Nos encontramos más grandes. Me parece que estuvo bueno que cada uno haya vivido su vida en todos estos meses”.