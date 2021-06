"Gente venenosa": Ricardo Montaner se enfrenta a una fan en defensa de su yerno Camilo

Ricardo Montaner ha vivido una situación desagradable, ya que una seguidora llamada Mónica Moreno, le sugirió sacar del concierto "Los Montaner", a Camilo, esposo de su hija Eva Luna.

Mónica dijo: "Mi querido Ricardo, yo te adoro, amo tus canciones, te respeto, pero si quitaras a tu yerno Camilo, con gusto pago para verte. Besos y un fuerte abrazo", escribió Moreno en una foto que hace promoción al espectáculo que tendrá lugar vía streaming el 31 de julio del presente año y en el que participarán, además de Camilo y Eva Luna, Mau & Ricky.

Este comentario obtuvo la respuesta casi inmediata de Ricardo Montaner, quien defendió al intérprete y compositor de "Tutu". "Antes que quitar a mi familia prefiero quitarlos a ustedes...Con ellos me va mejor que con gente venenosa que muestra su naturaleza en un comentario público. Dios los bendiga y cuide y transforme sus amargados corazones...Los amo", respondió Montaner.

La foto publicitaria ha tenido en su mayoría comentarios positivos, de fans que le felicitaban por su talento, por su obra musical y declaraban su admiración, además de aquellos que con alegría celebraban a la familia de Ricardo Montaner que siempre se muestra llena de amor. Y luego de este episodio con Mónica Moreno, en referencia a Camilo, por lo que algunos fans la atacaron.

Es el caso de Nohemi Pena, quien le escribió: "Que comentarios tan desagradables, es un concierto, no es qué vayas de fiesta con ellos, de verdad que todo lo que hemos pasado este año 2020, todavía haya gente tan miserable. Su yerno (por Camilo) canta hermoso, al igual que él y sus hijos. Con todo respeto vivan su vida miserable y dejen vivir".

Imagen; Meganoticias

Otros, sin embargo, entendieron que Ricardo Montaner no debió responder de esa forma al comentario. Es el caso de Caro Medina, quien considera que: "Lo que dijo Moreno no tiene que ver con los lazos familiares, sino con el talento musical y los gustos de cada uno. Es lamentable que piense que es una persona venenosa cuando su comentario solo fue dirigido a que no el gusta como canta Camilo", escribió y aprovechó para decir que a ella tampoco le gusta el cantante colombiano.