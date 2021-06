Asombroso test: lo primero que veas revela si eres una persona inteligente

Los test de personalidad son todo un fenómeno en las redes sociales. Arrojan asombrosos resultados en cuestión de segundos que sorprenden a miles y miles de usuarios. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Ahora te proponemos uno que te permitirá, de manera muy rápida y sencilla, conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar un dibujo.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre tu persona? Lo único que debes hacer es dejarte guiar por lo que tu ojo capte en primer lugar, allí están todas las respuestas. Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Tijera: te destacas por ser una persona con objetivos muy claros en la vida. Rara vez alguien logra hacer cambiar tu forma de ver las cosas. Eres muy testarudo y terco. Te pones siempre como prioridad y piensas solamente en tu propio beneficio. Hay quienes consideran que eres egoísta y superficial. Por los únicos que puedes llegar a hacer una excepción y dar el brazo a torcer, es por los miembros de tu familia.

Freepik

Rostro: tiendes a sobresalir por tu gran inteligencia. Nunca pasas desapercibido y no hay quien no quiera estar cerca de ti. Eres muy bueno haciendo nuevos amigos ya que se te da muy fácil entablar conversaciones con desconocidos. La impulsividad no es lo tuyo y siempre piensas dos veces antes de tomar una decisión importante. Te caracterizas por ser muy responsable, respetuoso y atento. Te gustan los detalles y amas complacer a tu círculo más íntimo con pequeñas atenciones.