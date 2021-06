Puro glamour: así fue el encuentro entre Isabel II y Marilyn Monroe 65 años atrás

Durante sus casi 70 años en la Corona Británica, la reina Isabel II ha conocido a grandes personalidades de la política, el cine, la literatura y la música, entre muchas disciplinas más. Uno de los encuentros más recordados durante su reinado es el que tuvo con Marilyn Monroe.

Ambas nacieron en 1926 y si bien eran muy distintas, tenían en común que las dos se abrieron camino como referentes de empoderamiento femenino en una época complicada para las mujeres. La actriz fue símbolo de talento, glamour y belleza en los años que brilló en la pantalla grande, al mismo momento que la monarca daba sus primeros pasos en su reinado y se destacaba por su talento natural para portar la corona.

En 1956, más precisamente la noche del 29 de octubre, cuando tenían 30 años de edad, se conocieron en la ceremonia de The Royal Film Perfomance por el estreno del film 'The Battle of the River Plate', protagonizado por Peter Finch y Anthony Quayle.

Para el glamoroso evento de gala, Marilyn lució un escotado vestido brillante con unos finísimos guantes largos; por su parte, Isabel un tradicional y clásico vestido negro que acompañó con unos delicados guantes largos blancos.

En el momento del encuentro, la actriz realizó una pequeña reverencia hacia la soberana y ella simplemente respondió con una sonrisa para darle la mano. La artista no fue a la gala por participar en el largometraje, sino porque era una de las actrices más populares de la época y por ello, era una de las invitadas para ser parte de la recaudación de fondos para los programas de beneficencia.