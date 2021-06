Pasión de Gavilanes: el duro mensaje de “Benito Santos” al sistema de salud

Giovanni Suárez Forero, muy recordado por su interpretación de “Benito Santos” en la exitosa serie de televisión “Pasión de gavilanes”, participó de una reciente entrevista para el programa ‘La red’, de la señal Caracol Televisión. En la misma el actor contó las secuelas que aun padece en su cuerpo tras haber contraído coronavirus en octubre del 2020.

“Yo salí del hospital, me dieron de alta y me dijeron: ‘váyase para la casita’. Pero recuerden que yo quedé con un trombo muy grande en el pulmón y tuve un diagnóstico de: pulmón vidrio esmerilado y aparte también una neumonía viral” indicó Giovanni Suárez dejando en claro lo mal que la pasó por culpa de Covid-19, enfermedad que casi le quita la vida.

Luego el actor de “Pasión de gavilanes" mostró toda su disconformidad por la falta de tratamiento recibido post COVID: “Eso fue al principio de noviembre y no me han dado ni un examen. Siempre que llamo a pedir un espacio, no hay agenda ni tampoco cita. El problema es que, aunque todavía estoy tomando anticoagulantes mañana y noche, no sé cómo estoy realmente porque no me han hecho ni una placa, ni una prueba de gases arteriales. Me preocupa mucho saber cómo va este trombo, si disminuyó o no”.

Además, Giovanni dejó un fuerte reclamo a su médico, ya que por un error suyo en la receta no pudo recibir en tiempo y forma el costoso medicamento: “Si me llega a pasar algo la culpa es de ustedes y de su doctor, les dije”.

Fuente: Instagram Giovanni Suarez

Por último, el querido “Benito Salas” reclamó por mejor atención como cliente en el sistema de salud: “Yo pago cosas y tengo deudas, entonces esos pesitos también sirven porque no es que esté botando dinero por nariz y boca, entonces si uno paga un plan se supone que es para eso, porque el solo tratamiento de mis pastillas, una sola cajita vale 200 mil pesos (...) Deben atendernos y darnos una cita”.