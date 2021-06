La China Suárez lo apuesta todo en redes y deja poco a la imaginación

La China Suárez sigue demostrando en las redes sociales toda su belleza al natural a pesar de las críticas que recibió hace unos días. Durante sus vacaciones en Miami posó con una bikini y su ombligo fue el que se llevó todo el protagonismos de la la publicación.

"En el ombligo tengo una hernia post embarazos. Se opera, pero por ahora ni ganas. Ya nos hicimos amigos" respondió Suárez en aquella ocasión en respuesta a sus haters.

Hace unas horas, María Eugenia compartió una osada fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la ex Casi Ángeles desplegando toda su belleza para una producción profesional de fotos en blanco y negro. La bella blonda luciendo un pantalón de vestir y ninguna prenda en la parte superior de su cuerpo, lo que resalta su gran tatuaje en esa zona. Además, la mamá de Rufina y Magnolia complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

Un simple emoji de sombrero de copa fue el sencillo epígrafe que eligió la China Suárez para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram China Suárez

Como era de esperarse esta foto que tiene como única protagonista a la pareja de Benjamín Vicuña se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 177 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de cariño y apoyo entre los que se destacaron el “Que lindura” de la actriz Celeste Cid y los tres emojis de fuego de la conductora de televisión Zaira Nara.