El novio de Andrea Meza mostró cómo luce la Miss Universo en la intimidad

Uno de los hombres más envidiados en Latino América en los últimos días es el tiktoker Ryan Antonio, quién está en pareja con una de las mujeres más bellas del planeta, más precisamente Andrea Meza. Los jóvenes se dejaron ver juntos por las calles de Nueva York, ciudad en la que radica actualmente la reina de belleza y desde donde ha vivido sus primeras semanas como flamante campeona del certamen de belleza.

“Esa es una pregunta muy complicada. Lo que te voy a decir es que nos conocimos a través de las redes sociales hemos estado hablando ya por un tiempo, ya nos pudimos conocer en persona y hemos estado saliendo”, confesó la actual Miss Universo durante una entrevista en el programa “Al Rojo Vivo” sobre su situación sentimental.

Pero la declaración de Andrea Meza que confirmó la relación con Ryan Antonio fue para el programa “Venga la Alegría”: “Seré muy breve, sí tengo un novio, él está soñado ahorita porque ahorita estoy con la banda de Miss Universo, siempre me apoya en todo lo que hago y está súper contento por mí”.

Fuente: Instagram Ryan Antonio

En las últimas horas, Ryan compartió una divertida secuencia de imágenes que lo tiene como protagonista a él con Meza. Las mencionadas instantáneas sorprendieron de gran manera a sus miles de seguidores que dejaron miles de likes y comentarios en el posteo.

Fuente: Instagram Ryan Antonio

“What social media sees... lo que la gente ve en las redes sociales Vs What I see... lo que veo” fue el cómico texto que eligió de epígrafe el novio de la actual Miss Universo para demostrar el lado más humano de una de las mujeres más lindas del continente.