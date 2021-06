Denise Rosenthal presume sus hermosas curvas en la red y le llueven los halagos

Luego de cuatro años, finalmente Denise Rosenthal lanzó nuevo disco. Su tercer álbum solista se titula 'Todas somos reinas' e incluye su tema más reciente que es furor y está sonando en todos lados: Demente.

Además, en su nuevo trabajo se podrán encontrar otros grandes éxitos como 'Agua segura', 'Tiene sabor', 'El amor no duele' y 'Amor de madre'. A estos se le suman nuevos singles como 'Todas seremos reinas'. En total son 15 temas que tienen una duración aproximada de 42 minutos.

"Mi gente, sé que la espera ha sido medio larga, haha. Pero, en momentos como los de hoy me ha sido fundamental aceptar y abrazar los tiempos, tanto los míos como los externos. Adaptarse a las situaciones y realidades actuales, para poder avanzar ha sido trascendental", reconoció la cantante chilena algunas semanas atrás en su cuenta de Instagram.

Allí, donde la siguen cerca de tres millones y medio de personas, la artista se muestra muy activa y diariamente comparte nuevo material que acapara todas las miradas. Ahora, en su última publicación compartió la postal de la portada de su nuevo lanzamiento y le llovieron los halagos.

En la instantánea se la ve con un precioso look blanco y un ramo de flores en su mano. "Hermosa, diosa", "La reina más linda", "Me encanta", "Maravillosa", "Tan preciosa" y "Demasiado bella", son algunos de los elogios que sus fans le dejaron escritos en la publicación que tiene cerca de 200 mil 'me gusta'.