Radiante de negro: Elizabeth Hurley presumió su hermosura y deslumbró a sus fans

Elizabeth Hurley ya disfruta de los primeros días de calor en el hemisferio norte del planeta. La bella actriz británica cumplió hace unos días 56 años y luce más radiante que nunca. Esta semana la ex pareja de Hugh Grant compartió un video en las redes sociales bailando al ritmo de la canción "Who Do You Think You Are" de la banda Spice Girls, junto a una amiga.

“¿Quién no baila con las Spice Girls en un soleado fin de semana de cumpleaños en Blighty? 😘” escribió Elizabeth junto al viral y veraniego video.

Este viernes pasado, Elizabeth Hurley compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la europea desplegando toda su belleza ante la cámara sobre un antiguo mueble de madera. La oriunda de Basingstoke, Reino Unido lució un elegante y escotado vestido de color negro con apertura en las piernas y detalles dorados. La también diseñadora de moda complementó su look con su cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“TGIF ❤️❤️❤️ gracias @dsquared2 por mi vestido divino 😘” fue el simple y corto texto que eligió Hurley de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Elizabeth Hurley

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a ex pareja de Hugh Grant y a su primogénito se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 100 mil corazones. Además, la protagonista de “Al diablo con el diablo” recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su figura y su look de parte de sus más fieles seguidores.