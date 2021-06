Juana Viale nos enseña como lucir un vestido negro de terciopelo

Juana Viale sigue firme reemplazando a su abuela en sus sendos programas de televisión, “La Noche de Mirtha Legrand” y “Almorzando con Mirtha Legrand” como lo hizo durante todo el año pasado. La actriz y conductora de 39 años volverá a tener una reñida batalla por el rating de esa franja horaria con “PH: Podemos Hablar”, conducido por Andy Kusnetzoff.

Este sábado a partir de las 21:30, Juana contará con la presencia del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados Mario Negri, quien se referirá a la realidad política del país y a la polémica que desató por las negociaciones entre Pfizer y el Gobierno Nacional; el periodista y conductor Claudio Rígoli, que tras su desvinculación de C5N contará más detalles de lo sucedido; la periodista Carolina Losada, quien confirmó esta semana que será precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio en Santa Fe; y la actriz Gladys Florimonte, quien fue noticia en las últimas horas al revelar la difícil situación económica que vive por estar sin trabajo.

Viale, quien suele deslumbrar con sus distintos looks, hizo una vez más los deberes y conquistó a gran parte de sus televidentes y seguidores con su elegante look. La hija de Marcela Tinayre es dueña de una espléndida belleza no debe realizar mayor esfuerzo para lucirse en la pantalla chica.

La cuenta oficial de Mirtha Legrand publicó una fotografía en Instagram donde se puede observar el outfit de su nieta quien lució un elegante vestido negro de terciopelo al cuerpo con capa de gasa, el pelo recogido y un delicado make up. Este posteo recibió velozmente una gran cantidad de likes y comentarios por parte de sus miles de fieles seguidores.

Fuente: Instagram Juana Viale

Por último, en un video publicado por Mirtha Legrand en su cuenta oficial de Twitter se puede ver la efusiva entrada de Juana Viale al programa a puro baile. Todos los elementos están dados para que sea una verdadera “Mesaza” que deje mucho material para hablar durante el resto de los días.