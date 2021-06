Britney Spears asegura que no sabe si alguna vez volverá a los escenarios

Britney Spears, cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense ha dejado atónito a todo el mundo con una reciente declaración. La artista que comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales, adquirió fama al participar en el programa de televisión “The Mickey Mouse Club” .

Posteriormente, en 1997 Britney firmó con "Jive Records" y dos años más tarde lanzó su álbum debut llamado “Baby One More Time”, desde allí en más la carrera de Spears se fue por los cielos ya que este fue el álbum más vendido de una solista adolescente. Luego de ello, en el 2000, la cantante lanzó su segundo álbum titulado “Oops!... I Did It Again”, siendo este otro gran éxito el cual vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos. Actualmente la artista causa furor en las redes sociales, especialmente en Instagram donde la cantante cuenta con 30,2 millones de seguidores.

Gracias a su gran éxito y talento, Britney Spears se convirtió en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular. Los especialistas la acreditaron como la principal fuerza impulsora detrás del renacimiento del pop adolescente a finales de la década de 1990 y la catalogaron como la mejor artista adolescente de todos los tiempos antes de cumplir los 20 años, por lo que la honorificaron con el título de la “Princesa del Pop”.

No obstante, a pesar de su increíble reconocimiento mundial, Britney Spears ha roto millones de corazones al decir, en un video en vivo de Instagram, que “No tiene idea” de dónde se encuentra su carrera. Luego de dos años y medio después de su pausa laboral indefinida, la cantante de 39 años, admitió que su futuro como artista sigue en el aire. Al respecto la cante declaró: “¿Estoy lista para volver a subir al escenario? ¿Volveré a subir al escenario? ¿Volveré a subir al escenario alguna vez? No tengo idea”.

Imagen: Vanity Fair

Además de ello, la artista afirmó: “Me estoy divirtiendo ahora mismo. Estoy en una transición en mi vida, y me estoy divirtiendo, así que eso es todo". En el video en vivo que Britney Spears realizó en Instagram se generó cierta incertidumbre ya que algunos fans le reclamaron a la cantante que no estaba respondido las preguntas que se le realizaban y que las evitaba. Entre algunos de los comentarios o preguntas se destacaban "Cariño, la ÚNICA pregunta que te hacemos es SI ESTÁS BIEN". Todas estas incógnitas proviene por la campaña de “Free Britney” que apoyaba la liberación de la princesa del pop, debido a que esta estaría siendo controlada por su padre Jamie. Tanto Britney como Jamie Spears, han confirmado que ya no se comunican. Ella dijo a través de su abogado en noviembre de 2020 que "no actuará" con su padre a cargo de su carrera, mientras que Jamie le dijo a CNN en diciembre que él y Britney no habían estado en "buenos términos" en meses.