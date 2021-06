Belleza exótica: las 4 flores negras más extrañas

La naturaleza nos regala sus exquisitas creaciones a cada paso, algunas son por demás extrañas. Es el caso de las plantas con flores negras, las cuales no son extremadamente populares, pero tienen una exótica belleza capaz de ponerle un poco de dramatismo a tu jardín.

La rosa negra de Halfeti es la llamada también “la perla negra” y solo se cultiva en una ciudad al sur de Turquía. Las condiciones climáticas y de suelo únicas hacen que el color rojo carmesí original sea tan oscuro que parezca negro.

Es una de las flores más exóticas del mundo, solo se cultiva en Turquía. Foto: Vanityflor​​​​​

Pero esta condición solo se presenta durante los meses de verano, el resto del año sus flores son de un rojo muy intenso.

Al igual que esta particular especie, lo cierto es que el color negro no se da en la vegetación de forma natural. Se trata, en realidad, de púrpuras, azules o rojos muy oscuros. No por ello dejan de ser un espectáculo digno de admirar.

Tulipán “Reina de la noche”

Los tulipanes son una de las flores más cultivadas en el mundo entero y se presentan en una variedad increíble de colores que pueden ser lisos o, incluso, mixtos.

Si bien Holanda se ha convertido en el país con mayor producción de esta especie, estas plantas son originarias de Turquía.

El tulipán “Reina de la noche” es considerado el más oscuro que se ha logrado conseguir. Su color, realmente, es morado o caoba, pero su fino aterciopelado lo hace lucir negro.

Tulipanes negros, delicados y elegantes. Foto: Vivero Shangai

Las violas “Molly Sanderson” o pensamiento negro

Son los más económicos y fáciles de conseguir. Se trata de una especie ornamental que florece durante la primavera, aunque en condiciones ideales pueden volverse perennes.

Son ideales para cultivar en macetas y su amplia gama de colores hace que los jardines cobren mucha vida. El tono violeta puede llegar a ser tan intenso que parece negro. Los pensamientos son plantas muy económicas y están en todos los jardines. Foto: Instagram

Prímulas negras

Primavera es sinónimo de prímulas. Son plantas perennes de un increíble colorido y fácil cultivo. Sin embargo, dentro de su familia existe una especie que es por demás extravagante, se trata de la prímula encaje victoriano.

Si bien parece que su color es negro, realmente se trata de un rojo muy intenso con bordes claros.