Sofía Jujuy modela para la cámara y deslumbra con su preciosa figura

Luego de haber sido recientemente salvada por el jurado, Sofía Jujuy regresó a la pista de La Academia más recargada que nunca. Junto a su compañero, Facu Giordano, arrasó con su performance de shuffle dance. Para sorpresa del jurado, arrancaron la coreografía delante de ellos y por ese motivo, les pidieron que se dieran vuelta en sus sillas.

"Me encantó, después de su gala del otro día la verdad que esto es espectacular. Tu mejor noche, lejos", remarcó Ángel de Brito durante su devolución. "Del duelo a esto es un abismo. Te veías súper segura, con esa capacidad de poder disfrutar, mirar a la cámara y actuar encima del baile, le pusiste mucha onda porque la coreo estaba aprendídisima y eso me encanta", agregó Pampita.

Por su parte, Jimena Barón afirmó: "Si vos arrancás la coreo diciendo ‘girate y mirame a la cara que te arranco bailando en la jeta’, yo me vuelvo loca". Hernán Piquín, el más frío del jurado, expresó entusiasmado: "Parece que hay progreso. Verte así, con este equipo fantástico, me gusta. Me gusta que estés aprendiendo".

Sofía es muy activa en sus redes y horas antes de su participación en el programa compartió una serie de postales que no pasaron desapercibidas para nadie. La joven modeló para la cámara con un increíble outfit y recibió miles de 'me gusta' y halagos. "Hasta aquí llego mi diablita, el resto tendrán que verlo en la pista", redactó en la publicación.