Sin leche: prepara un rico bizcocho de naranja ¡en 3 pasos!

Los budines, bizcochos o galletas siempre quedan bien cuando le añadimos ralladura, hoy haremos un exquisito bizcocho aprovechando el zumo y la ralladura , pero a ralla la fruta hay que evitar la parte blanca para que no quede amarga la mezcla. Esta receta se puede hacer de lima, limón o el cítrico que prefieras.

A la hora de darle cocción al bizcocho, necesitaremos tener el horno precalentado con 10 minutos de anticipación. Para garantizarnos una cocción parejo. Otro detalle no menor, el horno no se abre los primero 20 minutos porque si no se nos puede bajar la mezcla. Para decorar este bizcocho puedes elegir un glasse de zumo de limón y semillas, un baño de chocolate o rellenar con una crema. Apunta el resto de los detalles ¡y buen provecho!

Ingredientes:

2 huevos

140 gramos de azúcar rubia o mascabado

100 ml de zumo de naranja

100 ml de aceite

220 gramos de harina de repostería

15 gramos de levadura química o polvo de hornear

ralladura de dos naranjas

Procedimiento:

Primero batimos los huevos, agregamos el zumo con la ralladura, el aceite y batimos bien hasta integrar todo. Añadimos el azúcar, batimos bien y agregamos el resto de los ingredientes secos e integramos.

Precalentamos el horno a 180 º o 350ºF, con el molde engrasado vertemos la mezcla y horneamos por 25 minutos, para corroborar la cocción pinchamos con un cuchillo y debe salir seco.

