La feroz disputa que generó la ex de Luis Miguel entre Televisa y Telemundo

Aracely Arámbula, actriz y cantante mexicana, al parecer ha tenido diversos conflictos con las dos televisoras más grandes de México. Es así que la ex de Luis Miguel con quien tuvo dos hijos, Miguel y Daniel, se ha estado paseado por Televisa y Telemundo constantemente.

Aracely Arámbula se dio a conocer y se hizo de un nombre en los medios al trabajar en Televisa. Este fue el hogar inicial que la llevó a la fama con telenovelas como “Soñadoras” y “Abrázame muy fuerte”. En cierto momento, luego de tomar una pausa en su carrera para criar a los hijos que tuvo con Luis Miguel, Arámbula regresó a la televisora mexicana en el 2009 para protagonizar “Corazón Salvaje”. No obstante en el año 2013, Telemundo le ofrece un contrato para realizar “La Patrona” .

Por otra parte, esto no le gustó para nada a Televisa ya que esta televisora tiene acuerdos de exclusividad y es conocida por controlar por completo a sus estrellas. Fue así como Aracely Arámbula rompe las relaciones con Televisa. Sin embargo, luego de pasar 6 años trabando para Telemundo, la actriz habría decidido volver a al lugar que la vio crecer en 2019 para el especial de la virgen de Guadalupe de Televisa. No obstante, ella aún tenía una telenovela pendiente con Telemundo, la secuela de “La Doña”. Es decir que su paso por Televisa quizás era solo una estrategia para colaborar en proyectos a futuro.

Si bien la actriz y Telemundo mantenían un contrato de exclusividad, tal parece que resultó no ser conveniente para ella por lo que al finalizar las grabaciones de la segunda temporada de “La Doña”, Aracely Arámbula y su hermano se fueron del canal. “Nosotros decidimos por mi cuenta y la de mi hermano no seguir”. Además de ello, la ex de Luis Miguel se mostró ansiosa por no perder el tiempo “Ahorita La doña comienza a fin de año, de aquí a que termine y a que se grabe otro proyecto, ¿Cuánto pasará? Un año y medio, dos años… Yo no quiero perder el tiempo con tanto que anda pasando, con series cortas…”.

Finalmente Arámbula se expresó sobre la exclusividad que Telemundo le imponía “Cuando se hizo La doña (2016) pasaron dos años y medio sin hacer serie, de hecho me ofrecieron proyectos interesantes y no los pude tomar porque tenía exclusividad. Desde hace mucho tiempo habíamos decidido terminar este proyecto y estar libre, Telemundo lo sabía”. No obstante, no descartó volver a trabajar con Telemundo. “Si me llaman para hacer una tercera temporada de La doña estoy abierta”. Por otro lado, el nombre Aracely Arámbula se ha cotizado lo que ha hecho que Televisa la busque para regresar a su televisora. No obstante, la actriz tenía sus propias condiciones: que no se le pregunte absolutamente nada sobre su vida privada, es decir sus hijos y la relación con Luis Miguel, un sueldo millonario y que sus llamados sean de lunes a viernes.