Cubriéndose con tan solo un cinturón Carmen Electra luce toda su belleza

Carmen Electra, es una actriz, modelo, cantante y productora estadounidense mundialmente reconocida por su encanto y belleza. La actriz de 49 años, quien ganó mayor notoriedad durante su fugaz matrimonio con la estrella del baloncesto Dennis Rodman, trae consigo una interesante historia sobre su vida y su carrera que la vuelven un personaje destacado.

Es poco sabido que el verdadero nombre de Carmen Electra es Tara Leigh Patrick. La modelo oriunda de Ohio se mudó a California donde conoció Prince quien fue un cantante, compositor, músico y bailarín estadounidense, conocido por su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto. Fue el mismísimo Prince quien persuadió y convenció a la actriz de cambiar su nombre al de Carmen Electra. Gracias a ello el nombre de la celebridad es reconocido en todo el mundo, especialmente en las redes sociales como Instagram donde la diva de los ´90 cuenta con 1,3 millones de seguidores.

El gran salto en la carrera de la actriz, sorprendentemente llegó de la mano de la música, cuando firmó un contrato de grabación con “Paisley Park Records”, la compañía de Prince, iniciando así el principio de una corta carrera como cantante de un grupo de rap. La artista publicó su álbum en 1993 y la canción “Go Go Dancer” llegó a escucharse en distintos lugares del mundo. Posteriormente, en el año 1997, Carmen Electra comenzó a aparecer en varios programas de televisión.

En mayo de 1996 la modelo apareció en la popular revista “Playboy”. Debido a su gran belleza y sensualidad, su fama en la televisión creció considerablemente logrando conseguir reemplazar como figura central a Pamela Anderson en “Baywatch” y haciéndose de la conducción del programa de citas “Singled Out de MTV”. Además de ello, Carmen Electra realizó una notable aparición en el programa televisivo de Howard Stern, donde la amarraron a una silla y le hicieron cosquillas hasta que se rio histéricamente.

Imagen: Instagram Carmen Electra

Ente los trabajos destacados de la ex Playboy se pueden mencionar: “Good woman hot“, “The Mating Habits of the Earthbound Human”, la parodia de horror “Scary Movie”, y el remake fílmico de la serie de televisión de los 70’s “Starsky & Hutch”. Además de ello, Carmen Electra creó una exitosa serie de DVD, llamada ”Carmen Electra Aerobic Striptease”, que combina movimientos clásicos de baile de strippers con un ejercicio corporal suave. Actualmente la modelo se ha vuelto toda una celebridad en Instagram ya que allí interactúa con sus fans y enseña parte de su vida privada. En una de sus más reciente publicaciones, ha dejado en claro porque es una de las más grandes bellezas estadounidenses a pesar de los años ya que se la puede ver posando muy ligera de ropa con tan solo un cinturón.