Ataque personal: Khloé Kardashian duramente atacada y acusada de hipócrita

Khloé Kardashian es una socialité, empresaria, presentadora de televisión y modelo estadounidense mundialmente conocida por su protagonismo en el programa de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”. Además de ello Khloé ha logrado tener sus propios shows tales como “Kourtney and Khloé Take Miami” y “Khloé & Lamar”.

La familia Kardashian además de ser cocida por sus escándalos es también identificada por sus curvilíneos cuerpos. Es así que Kim Kardashian se ha vuelto un icono de las fajas reductoras logando crear su propia línea de ellas. Además de ello es sabido que las integrantes del clan Kardashian se han realizado diversas operaciones para obtener sus cuerpos “perfectos” por lo que su belleza no es del todo natural.

Recientemente Khloé Kardashian desató la polémica debido a sus declaraciones las cuáles son muy contradictorias. Esto se debe a que la socialité compartió un video particular en sus historias de Instagram en el cual hablaba sobre el uso del plástico. Khloé estaba por realizar sus ejercicios por lo que enseñó su botella de agua la cual era de cristal y aprovechó la oportunidad para decir que es la mejor alternativa a los recipientes de plástico. "Veo que la gente compra botellas de agua y, después, las vierten en su botella de plástico reutilizable de la misma capacidad para poder beberse su agüita durante el día. Eso no sirve de nada. Las botellas que han vaciado irán a parar a un vertedero Dios sabe dónde y están causando muchísima contaminación".

Fue así que Kardashian se declaró en contra de uso del plástico para cuidar el planeta al decir que entre todos hay que” Limitar el uso de plásticos" para reducir la contaminación y “salvar el medio ambiente para los niños”. "Es mucho más inteligente comprar filtros para el agua del grifo que comprar cajas y cajas de botellas de agua" dijo Khloé. Esto no demoro en desatar los comentarios de sus seguidores quienes la acusaron de hipócrita ya que ella al igual que Kim Kardashian y el resto de sus hermanas, están completamente echas de plástico, refiriéndose a sus múltiples cirugías plásticas.

Khloé Kardashian en el cumpleaños de su hija. Imagen: www.cosmopolitan.com

Además de ello Khloé Kardashian ha demostrado en más de una ocasión su forma descomunal de derrochar plástico. Esto se ha visto en las celebraciones de cumpleaños de su hija True donde la empresaria ha malgastado gran cantidad de plástico en los miles de globos de fiesta. Algunos usuarios de Twitter se expresaron al respecto publicando comentarios como: "Si existiese el premio a 'Hipócrita del siglo', Khloé debería ganarlo por inmensa mayoría” o "Khloé Kardashian está molesta porque estás usando botellas de agua de plástico. Yo estoy molesto porque Khloé Kardashian vuela por todo el mundo en jets privados causando una contaminación masiva. Y porque decora su casa con miles de globos para sus fiestas". Tal vez la modelo no lo pensó tan bien antes de expresarse sobre el plástico.