Tini Stoessel arrasó con un nuevo video en redes

Tini Stoessel se muestra muy activa en las redes sociales, haciendo oídos sordos a los rumores de reconciliación con su ex novio Sebastián Yatra. Según la instagramer Juariu, experta en encontrar detalles y coincidencias en las redes sociales, los jóvenes artistas estarían hospedados en el mismo hotel de Miami y hasta estarían compartiendo su tiempo en la ciudad balnearia de Estados Unidos. Hasta ahora ninguno de los cantantes ha salido a decir nada al respecto de un posible encuentro.

Hace unas horas, Tini publicó un video de make up en su cuenta oficial de que conquistó a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. En el mismo se puede ver a la latina desplegando toda su belleza para una grabación desde el baño, luciendo un buzo de color negro. Además, la ex chica Disney complementó su look con el cabello suelto y su reciente piercing en su boca.

“El make up que más me gusta hacerme💋” fue el simple y promocional texto que eligió de epígrafe Stoessel para acompañar su reciente videoclip en la red de la camarita.

Además, Tini Stoessel eligió su hit musical “Miénteme” para acompañar su viral publicación. Esta canción realizada en conjunto con la cantante María Becerra ya cuenta con más de 84 millones de vistas en la plataforma YouTube.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 200 mil corazones. Además, recibió miles de comentarios de cariño y halago de parte de sus más fieles seguidores.