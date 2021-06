Realeza: revelan la mayor debilidad de Isabel II del Reino Unido

Es sabido que la reina Isabel II es fanática de los dulces, más específicamente del chocolate. El delicioso alimento es uno de sus mayores placeres. Sin embargo, no todos son de su agrado y hay algunos que son su mayor debilidad. Fue su exchef Darren McGrady, quien hace un tiempo dio a conocer sus gustos. "Le encanta el chocolate. Ese era su favorito y tiene que ser chocolate amargo. Cuanto más oscuro sea el chocolate, mejor", reveló el cocinero.

Ahora, una de las marcas de chocolate preferidas de la madre del príncipe Carlos, sacó a la luz cuáles son sus sabores predilectos. Adam Lee, chocolatero de Charbonnel et Walker, señaló en una entrevista: "La reina tiene una lista de chocolates favoritos con nosotros. Pero no puedo contárselo directamente a usted".

Y agregó: "Sin embargo, puedo decir que tiene gustos muy florales, que pueden ser evidentes si miramos los chocolates un poco más tarde... pero tal vez deberíamos comenzar con nuestros dos chocolates más populares, que son las rosas y violetas de crema. No he dicho nada, no he dicho nada".

Además, en el documental Billion Pound Bond Street de ITV, el hombre contó: "El rey Eduardo VII, bisabuelo de nuestra reina actual... su chocolate favorito lo hizo Madame Charbonnel en París, y la persuadió para que viniera aquí".

"Somos muy afortunados de tener la licencia real de su majestad. Tenemos muchas fotos de la reina y la familia real en la tienda, nos las dio el palacio", manifestó.