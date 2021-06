Nati Jota alardea su figura con un ajustado conjunto y le llueven los halagos

Nati Jota se dedica a compartir cada momento de su vida con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. En la red, la influencer se muestra tal cual es y no le teme al ridículo. Ahora, la joven se grabó frente a la cámara con los ojos llenos de lágrimas y preocupó a los internautas al contar que se había doblado el tobillo jugando al paddle.

"Estoy segura de que tengo algo, yo sé que estoy vibrando mal y atrayendo la desgracia. Y no le estoy dando amor a mi tobillo, pero soy tan manija que me lastimo un poquito y siempre sigo jugando. Esta vez tuve que frenar, salir, me duele... ¿Cuándo fue la última vez que me pasó esto? Cuando me quebré la muñeca", manifestó.

Y agregó: "Menos mal que está papá haciéndome el aguante. Creo que me van a venir a buscar en una silla de ruedas. Papá fue a hacer la gestión, papá te amo. Como que me quejo por la silla de ruedas pero un poco me divierte".

A las horas, reapareció en la red y llevó tranquilidad a sus fans. "Es un esguince leve. Gracias por la buena onda de todos. Me puse mal en el momento porque me asusté. Estoy acostumbrada a caerme y levantarme como un resorte. El dolor ‘desconocido’ me hizo angustiar", expresó.

Ahora, nuevamente sorprendió con una publicación, pero esta vez lo hizo por el increíble outfit que enseñó. "Looks que nunca uso y cuando uso me creo mil. Gracias", redactó junto a las instantáneas que cosecharon más de 160 mil 'me gusta' y cientos de comentarios. Los halagos le llovieron: "Hermosa mujer", "Qué linda", "Qué bonita estás", "Una diosa", "Ni mil poetas en mil años podrían describir tanta belleza", "Estás muy hermosa, no dejes de usar looks así", entre muchos más.