Flor Peña encendió la red con su hermosura: "Tanta nieve afuera"

Flor Peña no pudo contener las lágrimas esta semana cuando recibió como invitada en “Flor de Equipo” a la cocinera Karina Gao, quién se convirtió en mamá tras estar en coma por coronavirus. “No puedo creer que hoy la vamos a tener de invitada y esperemos que prontamente la tengamos de nuevo con nosotros. Es la mejor noticia tenerla acá, la extrañamos muchísimo, rezamos tanto por ella....con nosotros, ¡Karina!” fue la enérgica presentación de la conductora para darle la bienvenida a su compañera.

“Qué emoción tenerte acá, este virus que no nos deja abrazarnos, pero te daría un abrazote enorme. Todo este equipo, tanto los que estamos delante de cámara como los que están detrás, pensamos tanto en vos, rezamos tanto, queríamos tanto tenerte de vuelta” indicó conmovida Flor.

Este miércoles por la noche, Flor Peña publicó un corto video en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de seguidores. En el mismo se puede ver a la protagonista de “Casados con Hijos” desplegando toda su belleza de espalda ante la cámara. La blonda lució un osado outfit color rojo que dejó ver sus tatuajes, su cabello suelto y un delicado make up.

“Tanta nieve afuera y yo con este calentamiento global ❤️‍🔥” fue el sencillo y corto texto que eligió Peña de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la red de la camarita. Además, escogió la canción “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” del cantante Harry Connick, Jr. para complementar su videoclip.

Fuente: Instagram Flor Peña

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Ramiro Ponce de León se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 8 mil corazones. Además, la también comediante recibió decenas de mensajes de cariño y halago hacia su voluptuosa figura física y su look escogido.