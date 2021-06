Al ritmo de Nicky Minaj: Charli D’ Amelio enamoró en TikTok

Charli D’ Amelio pudo haber jugado un rol clave en la función que añadió hace un mes la plataforma TikTok. La joven estadounidense de 17 años mostró toda su frustración y desanimo con la popular app de origen chino en el mes de marzo cuando participó del podcast, “Charli and Dixie: 2 Chix”.

“Es extremadamente difícil continuar publicando en una plataforma donde la gente que está viendo tus videos en realidad no quiere verte y muchos de los comentarios son negativos” señaló en aquella ocasión D’ Amelio. Coincidencia o no, meses más tarde la aplicación agregó una nueva opción que le permite a los usuarios eliminar comentarios en masa dentro de sus clips, con el fin de que los mismos tengan una mejor experiencia y eviten la “atención no deseada”.

En las últimas horas, Charli D' Amelio publicó un nuevo video a su cuenta oficial de TikTok que enamoró a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En el mismo se puede ver a la celebridad de Internet imitando las voces de una canción junto a una amiga. La canción que suena de fondo es “Good Form” de la cantante Nicki Minaj con colaboración de Lil Wayne.

Fuente: Instagram Charli D' Amelio

Este post rápidamente se viralizó en la popular aplicación de origen china llenándose de likes. En tan solo unas horas la publicación que tiene como protagonista a la hermana de Dixie D’ Amelio superó con facilidad la barrera de los 1.1 millones de corazones.

Además, el posteo de la reina de TikTok recibió miles de comentarios: “Que alguien me diga porque tiene tantos seguidores, algo me huele a bots”, “Me asusté por Charli pensé que la habían hackeado su cuenta de TikTok”, “Te amo Charli” y “Este sonido siempre me recuerda a ti” fueron algunos de los más destacados comentarios.