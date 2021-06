Maribel Guardia ostenta sus piernas con un precioso look veraniego

Recientemente, Maribel Guardia reveló cómo fue el gran momento en el que se enteró que iba a ser abuela. La noticia la tomó por sorpresa ya que su nuera, Imelda Garza Tuñón, estaba casi por dar a luz cuando descubrieron que un nuevo integrante se sumaría a la familia. Se dio así debido a que la mujer es muy delgada y no se notaba su embarazo.

"Bueno, a mi me dijeron a los 7, pero yo creo que ella se enteró cuando tenía como 6. Y se tardaron un mes en decírmelo, pero cuando yo tuve a ese bebé en los brazos, fue lo más bello en este mundo. Es una experiencia increíble", señaló al aire en el late night show Montse & Joe.

Y agregó: "Lo más difícil fue con el bebé pues a veces uno tiene ciertas ideas de ellos, y los padres tienen otras. Bueno, es que Ime lo mandaba a dormir y él se iba solito y yo ´¡Ay cómo! hay que leerle un cuento, ay que rezarle, ¿no?´ y me decía: ´no tía´. Y el bebé se iba contento y se metía solito".

Guardia se muestra muy activa en sus redes sociales y diariamente comparte material que acapara toda la atención de los internautas. Sus hermosos outfits, parte de sus shows y hermosos momentos compartidos con su familia es algo de lo que enseña para sus más de seis millones de fanáticos.

Ahora, subió una postal con un precioso look veraniego y ostentó sus increíbles piernas. Los años no parecen pasar para la artista costarricense y hoy, a sus 62, se la ve más hermosa que nunca. "Tu felicidad no depende de tu éxito, es tu éxito el que depende de tu felicidad", escribió junto a la instantánea que cosechó miles de 'me gusta'.