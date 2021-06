¿Qué ves primero?: el asombroso test que revela si eres una persona ingenua

Los test de personalidad se convirtieron en un verdadero fenómeno en las redes sociales. En cuestión de segundos brindan asombrosos resultados que sorprenden a millones de usuarios en la web. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un reto que, de manera muy rápida, te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Quieres saber lo que revela sobre ti? Lo primero que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Cisne: eres una persona que se destacas por ser muy sencilla y transparente. No guardas rencor hacia nadie e incluso, eres algo ingenuo en tus relaciones. Pretendes que todos te traten igual que tu lo haces y muchas veces te has llevado grandes desilusiones al ver que lo que pretendes no se lleva a cabo en la realidad. No toleras las injusticas ni la hipocresía. Eres muy bondadoso y generoso con absolutamente todo lo que posees. Crees en el amor para toda la vida y cuando te enamoras te entregas al cien por ciento.

Freepik

Rostros: tiendes a sobresalir por tu tranquilidad. No enseñas tus sentimientos delante de cualquiera y hay quienes te consideran una persona muy fría por ello. Sin embargo, con tu círculo más cercano eres muy cálido y amoroso. Detestas prejuzgar a los demás o poner etiquetas sin sentido. Antes de tomar postura o elaborar un juicio sobre alguien prefieres conocerlo en profundidad. Eres muy bueno resolviendo conflictos y das excelentes consejos. Te destacas por tu objetividad y sinceridad.