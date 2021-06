El padre de Meghan Markle apuntó contra Oprah Winfrey acusándola de aprovecharse de la familia real

Thomas Markle, quien ha estado alejado de su hija Meghan Markle durante años, ahora acusa a Oprah Winfrey de "usar" a la pareja que su hija compone junto con el príncipe Harry, para beneficiar su propia carrera y "aprovecharse" de Harry mientras se encontraba en un estado "vulnerable".

Thomas dijo: “Por ejemplo, creo que Oprah Winfrey está interpretando a Harry y Meghan. Creo que los está usando para construir su red y sus nuevos programas. Creo que se está aprovechando de un hombre muy debilitado para que diga cosas que no deberías decir en la televisión".

Durante la entrevista que Oprah Winfrey realizó a los ex Duque y Duquesa de Sussex, Meghan y Harry hicieron numerosos reclamos contra el palacio, incluidas acusaciones de racismo y sobre el pedido de ayuda de Markle, para lidiar con problema de salud mental, nunca recibieron respuesta antes de que abandonaran sus funciones como miembros de la realeza en mayor el año pasado.

No es ningún secreto que Thomas Markle y su hija, han estado separados durante años. Hizo fotos infames por dinero antes de la boda real de Meghan y Harry en 2018, y también filtró una carta personal de ella a los medios de comunicación. La media hermana de Meghan Markle, Samantha, asumió más tarde la culpa de organizar la sesión de fotos con la esperanza de "beneficiar" tanto a su padre como a la familia real.

La controversial foto puesta en escena por aquel entonces, finalmente llevó a Meghan a no poder disfrutar plenamente de su propia boda. Todo esto debido a los disgustos causados por el polémico Thomas Markle.

Desde entonces, Thomas ha aparecido en varios titulares controvertidos adicionales, desde confesar que consumió cocaína en el pasado hasta acusar a su propia hija de "destruir" a la familia real .

Imagen: Hola!

Meghan Markle habló públicamente sobre su tensa relación con Thomas durante la entrevista de marzo con Winfrey, específicamente hablando de su relación con la prensa. “Le dije: 'Solo necesito que me digas, si me dices la verdad, podemos ayudarte'”, compartió durante la entrevista, y luego prosiguió: "Y él no pudo hacer eso, y eso para mí realmente ha resonado, especialmente ahora como madre".