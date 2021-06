Un gustito saludable: aprende a preparar un bizcocho integral de naranja ¡con 4 ingredientes!

El día de hoy aprenderás a preparar una receta muy fácil. El bizcocho integral de naranja es la solución para todos esos momentos del día dónde quieres algo dulce. Puedes utilizar el bizcocho como base para tortas rellenas o comerlo sin rellenar. De cualquier manera, el bizcocho integral de naranja resalta por su sabor y su aroma cítrico.

Esta receta tiene algunas particularidades. Dado que son pocos ingredientes, no lleva ninguno que lo haga leudar. Por lo tanto, obtendremos la fantástica textura esponjosa característica del bizcocho por medio del batido. Para poder obtener volumen y esponjosidad, batiremos los huevos y el azúcar hasta conseguir el punto letra. El punto letra es logrado por el batido constante y a gran velocidad. Es un estado que no se logra al instante y por lo que se debe tener un poco de paciencia.

Otra de las técnicas para lograr el volumen depende de cómo se integra la harina. Es importante que la harina se integre de a tandas, con forma de lluvia y logrando movimientos envolventes con la espátula. También te recordamos precalentar el horno desde el comienzo, para no tener que alterar la temperatura. Y recuerda no abrir el horno mientras se esté cocinando el bizcocho, para no bajar su volumen. Ahora sí, manos a la obra, prepárate para aprender este delicioso bizcocho integral de naranja.

Ingredientes:

Harina integral 170 g / 6.00 oz / 1 ½ taza

Azúcar integral 190 g / 6.70 oz / 2 tazas

Huevos 5

Ralladura y zumo de una naranja 100 ml

Procedimiento:

En un bol colocar los huevos. Batir por 5 minutos a máxima velocidad. Agregar el azúcar integral de a tandas sin parar de batir.

Luego, agrega la ralladura de naranja y bate hasta conseguir el punto letra.

Cuando ya esté a punto, comienza a batir muy lentamente. Empieza a agregar la harina de a tandas. Intercala las tandas de harina con zumo de naranja.

Luego, vierte la preparación en un molde previamente enharinado y enmantecado.

Cocinar en horno precalentado entre 160-180 grados durante 30-40 minutos aproximadamente o cuando al introducir un palillo este salga seco. Dejar enfriar y desmoldar.

