Súper deliciosa: aprende a preparar una mousse de dulce de leche ¡con 4 ingredientes!

Las mousses son el postre favorito de mucha gente. ¡Y como no! No solo es la variedad de sabores que pueden tener, si no también esa fantástica textura. El aroma y el sabor de sus ingredientes acompaña perfectamente , no hay nada mejor para saber que hemos hecho una buena mousse que probarla. También se pueden comer solas o acompañando alguna preparación, como un bizcocho o un brownie. Realmente son deliciosas y es muy difícil que a la gente no le guste.

La preparación de esta mousse de dulce de leche no te tomará más de 20 minutos. Igualmente, te recomendamos prepararla con bastante anticipación. La particularidad de la mousse de dulce de leche es que debe servirse bien fría, para que su textura esté firme. Por lo tanto, debes calcular prepararla con tiempo suficiente para dejarla al menos dos horas enfriándose. Pero realmente es una receta muy sencilla. Solo lleva cuatro ingredientes y son solo tres pasos de preparación. Te recomendamos que para la decoración piques unas nueces. El amargo de la nuez espolvoreada por sobre la mousse le dará un toque fantástico. También, puedes decorar con ralladura de chocolate amargo. Agrega tu toque personal a esta receta y disfruta de su preparación.

Ingredientes:

500 g de dulce de leche repostero

repostero 300 g de nata

3 claras de huevo

1 pizca de sal almendras, c/n (puedes utilizar otro tipo de sal)

Preparación:

Primero, deberás batir la nata a punto medio. Esto quiere decir, batirla sin que llegue a ser chantilly. Solamente unos minutos. Luego, en un bowl, ablanda el dulce de leche con una espátula y vierte la nata en él.

Aparte, bate las claras con la sal hasta llegar a un punto de nieve bien firme. Es decir, hasta que tengan la consistencia de espuma de afeitar bastante densa. Incorpora las claras batidas al dulce de leche con movimientos envolventes.

Luego, deja reposar en la heladera al menos dos horas antes de servir en copas individuales.

Recuerda decorar antes de servir.

