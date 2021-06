La bella Florencia Peña nos dice "¡Es sábado bebé!"

Con un fabuloso top color fucsia, Florencia Peña nos recuerda que es sábado y no deja ver su espectacular cuerpo, como siempre tan fresca y natural, coloca en el pie de Foto: “Sábado Bebé”

En un posteo de Instagram Flor Peña deja ver su cuerpo luego de su rutina de ejercicios, cosa que ya pudimos ver en anteriores fotografías publicadas en la red social de la camarita, mostrando su estado físico privilegiado.

Esta semana tras presentar en su programa “Flor de equipo" un caso de una pornoextorsión, la actriz recordó sus sensaciones tras el hackeo que padeció en diciembre de 2012. Con la voz quebrada y los ojos al borde del llanto Florencia Peña se conmovió al recordar lo ultrajada que se sintió cuando un hacker publicó un video que pertenecía a su intimidad por aquel entonces con su primer esposo Mariano Otero.

Después de que el periodista Mauro Szeta presentara la noticia de una condena a cinco años de cárcel a Patricio Pioli -un tatuador acusado de pornoextorsión, después de viralizar un video íntimo de su ex pareja-. Flor Peña dijo: “Estoy escuchando y la verdad que me genera mucha emoción, porque yo padecí muchísimo cuando se filtró mi video íntimo”. Mostrándose solidaria con la víctima, Paula Sánchez Frega, luego agregó: “Lo mío no fue una porno venganza, fue un hackeo”.

A continuación siguió relatando: “No sentí lo que hoy por suerte pueden sentir algunas mujeres. Hoy hay una mirada distinta sobre eso”, y finalizó, “Me sentí absolutamente acusada, denigrada como mujer y también sentí como que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad. Todavía estoy con cinco juicios esperando una resolución”

En otro momento dio detalles en el contexto de su empatía con la víctima, diciendo: “Esto me genera revivir cosas que me hicieron mucho daño y a mi familia. Pero, por otro lado, el avance de las leyes y de los derechos de las mujeres hacen ver que este tipo de delitos… ¡Porque para nosotras es para siempre!. Alguien me pone el video en las redes y tengo que denunciar links. Es muy importante sentirnos resguardadas en este punto”.

Imagen: Instagram Flor Peña

El tatuador Patricio Pioli se convirtió en el primer condenado por un delito de pornoextorsión en Argentina, acusado de los delitos de coacción y lesiones leves calificadas tras el marco de la viralización de un video íntimo de su ex pareja, Paula Sánchez Frega, en medio de una feroz trama de violencia de género.